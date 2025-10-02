スポーツカーに匹敵する性能を持つ四駆SUVメルセデス・ベンツ「GLC」は、日本国内で好調な販売台数を記録している人気の輸入SUVです。日本自動車輸入組合（JAIA）が発表した「モデル別新規登録台数順位」によると、2024年1月から12月までのランキングでは、販売台数7047台で2位にランクインしています。【画像】超カッコイイ！ 2リッター「600馬力超え」の斬新「四駆SUV」です！（30枚以上）そんなGLCの中には、2リッターの