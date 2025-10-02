½÷Í¥¤ÎµÆÀîÎç¡Ê£´£·¡Ë¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡ÁîÒ¤Î¤µ¤µ¤ä¤­¡Á¡×¡Ê£±£°Æü¸ø³«¡Ë¸ø³«µ­Ç°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂè°ì¼¡»º¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè£µÃÆ¡£¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÊ¼¸Ë¡¦Ã¸Ï©Åç¤Çºî¤é¤ì¤ëÆüËÜ¼ò¤È¼òÊÆ¡¦»³ÅÄ¶Ó¤À¡£µÆÀî¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¥ª¥¿¥¯¤ÇÇÀ¿å¾Ê¤ÎÃÏ°èÄ´ºº´±¡¦¿ÀºêÍý·Ã¤ò±é¤¸¤ë¡£µÆÀî¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÀ®¸ù¤òµ§´ê¤·¡¢¶À³«¤­¤Ë½éÄ©Àï¡£¡Ö¤É¤¦¤ê¤ÇË¡Èï¤Í¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤´µ¡·ù¤À¤Ã