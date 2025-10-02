「林氏が小泉氏を猛追している」などと総裁選の情勢を語る角谷氏自民党総裁選は４日投開票される。報道各社の間では小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）が優勢の見方が大勢だが、横浜市出身の政治評論家・角谷浩一氏は神奈川新聞社の取材に決選投票が林芳正官房長官との「石破茂内閣の閣僚同士」の対決となる可能性に言及した。その際は「林氏逆転の波乱も起き得る」と予測している。−総裁選の終盤情勢をどのように見るか。