今年3月に営業を終了した新潟県村上市の『市営ぶどうスキー場』が民間企業によって復活することになりました。手がけるのは東京のIT企業。なぜ、地方のスキー場の運営に名乗りを挙げたのでしょうか。 10月1日、村上市の高橋市長と面会したのは、東京に本社を置くIT企業『シンクファースト』の沼前社長などです。【村上市高橋邦芳 市長】「活動ができる拠点が残るということは、非常に市民にとってもメリット