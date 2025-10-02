“ものづくりのまち”燕三条地域の工場を見学し、職人の技を間近で感じられるイベントが始まりました。伝統の技から最新の技術まで、参加者は進化するものづくりの世界に浸っていました。 10月2日に始まった『燕三条 工場の祭典』。燕三条地域のものづくりの魅力を広く伝えようと、期間中は普段見られない工場が一般公開されます。今年は燕市と三条市だけでなく、加茂市や田上町・弥彦村までエリアを広げ、見学できる工場の数は過