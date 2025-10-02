今回、Ray WEB編集部はバイトでの困った話について読者に聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞内気な性格の主人公は接客が苦手なことを理由に、新しくWEB系のバイトを始めました。バイトの先輩に歓迎会をすると言われ楽しみにしていた主人公ですが、到着するとなんとそこはクラブで……！？原案：Ray WEB編集部作画：砂糖ぱんみみライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖特定の社員を贔屓