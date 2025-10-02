10月2日（木）放送「ナゼそこ？+  戦争生き抜き…日本一“細長い半島”の先っぽで暮らす㊙93歳」」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】衝撃93歳！毎日125段の階段を上り下り＆イノシシと杖で格闘日本一細長い佐田岬半島の先っぽへ！その最果てで暮らす93歳のおばあちゃんを発見！朝鮮半島で生まれ…日中戦争を生き抜き…ナゼ四国最西端の佐田岬で暮らすことになったのか？その波瀾万丈の人生ド