◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２ヤクルト（２日・甲子園）阪神・藤川球児監督が試合後、今季限りで退任するヤクルト・高津監督に花束を渡した。同じ背番号２２をつけ、現役時代ともに守護神を務めた両者。「自分は１年目でありますから、長く続けていくというのは非常に難しい。『また相談させてください』という話はしましたけどね。本当に素晴らしいことだと思いますね」と思いを明かした。今季のレギュラーシーズンは８５