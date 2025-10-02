私はウイカ。夫のキョウタと1歳の娘チエリとの3人暮らしをしています。キョウタが突然「生活費をウイカの給料だけで賄う」と言い出しました。話を聞いてみると、義妹のリンコさんが仕事を辞め、貯金をすべて好きな配信者への投げ銭に使い果たしたと言うのです。キョウタはリンコさんの「生きる希望」である配信者への投げ銭を援助するため、自分の給料を充てるつもりだそう。あまりにも身勝手な話に、私は怒りと困惑で頭が真っ白に