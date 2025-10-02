今年8月、新潟市内の知人宅で10代の女性に対して16歳未満と知りながら淫らな行為をしたとして長野県の自称配信業の男が逮捕されました。不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、長野県伊那市の自称配信業の男(33)です。男は今年8月、新潟市内の知人宅で、SNS上で知り合った10代女性に対して16歳未満と知りながら淫らな行為をした疑いがもたれています。男は別の日にもこの女性に淫らな行為をした疑いで9月10日に逮捕されていて、その