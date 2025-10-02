news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「パキスタン南西部で自爆テロ 武装グループと銃撃戦も」のニュースについてお伝えします。◇◇◇車やバイクが行き交う道路に、炎が一瞬で広がり辺り一面、煙が立ちこめました。先月30日、爆発が起きたのはパキスタン南西部の街。がれきが散らばり“爆発の激しさ”を物語っています。AP通信などによりますと少なくとも10人が死亡し、30人以上が負傷。犠牲になった人の多くは民間人