女優の高石あかりが主演を務める連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)の第5回が3日に放送される。『ばけばけ』第5回の場面写真明治19年。トキ(高石あかり)は、借金を返すために親戚の雨清水傳(堤真一)が経営する機織り工場で働いていた。しかし、膨大な借金の前に生きてくのがやっとなトキと松野家。そこに、借金取り・森山(岩谷健司)が「トキを遊郭にやって借金を返せ」と現れる