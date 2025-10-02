元日向坂46でタレントの佐々木美玲（25歳）が、10月2日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“高校時代の一番の思い出”を語った。この日、ゲスト出演した佐々木は、「高校時代の一番の思い出はなに？」と聞かれ、「放課後に、食べ放題に行くことです」と回答。そして「大好きで。食べるのが当時も大好きだったので、みんなで学校終わりとかに食べ放題行って。最高記録は、インドカレーのでっかいナンあるじゃ