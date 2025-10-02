■お下がりをあげたママ友からの一言翌週の朝。保育園に娘を送っていくと、門の前でえりかさんに声をかけられた。少し肌寒い日だったから、長袖のTシャツと合わせていて、それなりに馴染んで見えた。「似合ってるね」と私が言うと、えりかさんは嬉しそうに続けた。「でしょ〜！？やっぱこのブランドの服って、デザイン可愛いよね。生地もしっかりしてるし！高いだけあるわ〜！」……その瞬間、胸の奥でなにかが微かに引っかかった