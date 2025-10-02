米１０年債利回りは４．１０４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（%） 米2年債 3.557（+0.023） 米10年債4.104（+0.006） 米30年債4.704（-0.006） ドイツ2.710（-0.003） 英国4.714（+0.018） カナダ3.183（-0.001） 豪州4.337（-0.030） 日本1.653（+0.007） ※米債以外は10年物