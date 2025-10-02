ドル円のピボットは１４７．０２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値147.09高値147.38安値146.60 148.23ハイブレイク 147.80抵抗2 147.45抵抗1 147.02ピボット 146.67支持1 146.24支持2 145.89ローブレイク ユーロ円 現値172.70高値172.98安値172.28 173.73ハイブレイク 173.35抵抗2 173.03抵抗1 172.65ピボット 172.33支持1