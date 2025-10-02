※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ教育実習生とともに赴任した非常勤講師・岡田は、初日から自信満々。自己紹介は自慢話の連続で教師陣を戸惑わせ、授業でも「私に任せてください！」と担当教員を締め出し、1時間丸ごと自分語り。生徒たちは早くも距離を置き始める。実習生・川合が夢を語ると岡田は「熱いねぇ！」と鼻で笑い、「校長が私のファンで、顔採