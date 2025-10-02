元女優で美容家の君島十和子さんの長女で、元宝塚俳優の君島憂樹さんが２日までに自身のＳＮＳを更新。黒ワンピースコーデを披露した。インスタグラムで「ＡＮＮＡＳＵＩ新作アイシャドウパレット発表会へ」とつづって、発表会の様子をアップ。「コンパクトで捨て色なし、２０２５年流行の３色のくすみカラーキラキラなのにシアーな質感でまぶたにしっかりフィットしてくれる、全４色展開」としるして、黒の肩出しノース