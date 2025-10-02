◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）今季国内ツアー初出場となった古江彩佳（富士通）は４バーディー、ボギーなしの４アンダー６８で回り、首位と３打差の１６位で発進した。米ツアーを主戦場とし、地元・兵庫での凱旋（がいせん）試合。多くのギャラリーの声援を浴び「日本に帰ってきたなっていう感じがするし、すごい力にな