将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑む第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第１局が、３、４日、東京都渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で行われる。今期の防衛で史上３人目の「永世竜王」資格獲得を目指す藤井竜王と、２期連続で挑戦権を得た佐々木八段が激戦を繰り広げる。２日は、セルリアンタワー東急ホテ