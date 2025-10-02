【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20チリ代表 0−2 U-20日本代表（日本時間10月1日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】二度追い爆速プレス→動揺GKからボール奪取U-20日本代表のFW高岡伶颯が、GKへの爆速プレスで決定機を演出。A代表のFW前田大然を彷彿とさせるプレーが話題となっている。U-20日本代表は日本時間10月1日、U-20ワールドカップのグループA第2戦でU-20チリ代表と対