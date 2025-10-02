【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、新曲「GOOD DAY」のMVを公開した。 ■ミセスがファンタジックな異世界へ 9月28日に2025年最後の新曲としてリリースされた「GOOD DAY」は、“キリングッドエール”のCMソングとして書き下ろされた楽曲。ビールの力で日本を明るくしたいという同社の想いに賛同した大森元貴（Vo、Gu）が、“キリングッドエール”のブランドリーダ}