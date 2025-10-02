台湾メディアの中時新聞網は2日、日本出国時の検査が厳しくなったことに旅行者が驚いていると報じた。記事は、「外国人観光客が免税価格で商品を購入した後に転売するのを防ぐため、来年11月から新しい免税制度（リファンド方式）を実施する。旅行者はまず税込価格で購入し、その後、ウェブサイトに登録・情報入力を行い、空港で税金の還付手続きを行う必要がある」と説明した。その上で、1日にSNS・Threads（スレッズ）に投稿され