2日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比120円高の4万5190円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4936.73円に対しては253.27円高。出来高は2760枚となっている。 TOPIX先物期近は3095.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.10ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物