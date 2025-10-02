◇セ・リーグヤクルト２―６阪神（2025年10月2日甲子園）ヤクルトの高津臣吾監督（56）が阪神とのライバル関係を振り返った。6年間応援してくれた関西のスワローズファンに向けて一言を求められた高津監督は「そうですね。前の矢野監督の時から非常にライバル関係というか、すごくしのぎを削ってきたので…」と切り出した。矢野燿大監督時代の2021年7月には村上宗隆が阪神ベンチと口論する事態が起きるなど、ギリギリ