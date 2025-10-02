【ニューヨーク共同】2日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比08銭円高ドル安の1ドル＝146円94銭〜147円04銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1740〜50ドル、172円58〜68銭。目新しい材料に乏しい中、米政府機関の閉鎖による混乱を警戒したドル売り円買い注文が先行した。