2日、英中部マンチェスターで、車が群衆に突入した現場付近に集まった人たち（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英中部マンチェスターで2日朝、シナゴーグ（ユダヤ教会堂）付近にいた群衆に車が突っ込み、信者2人が死亡、4人が重傷を負った。容疑者の男は警察に射殺された。警察はテロと認定し、事件に関連して2人を逮捕したと明らかにした。BBC放送によると、死傷者のうち、警備員はナイフで刺されたとみられる。警察によると