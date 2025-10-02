神奈川県横須賀市は、今月5日に予定していた「よこすか開国花火大会2025」について、開催を中止すると発表しました。判断の背景には、アメリカの政府機関の一部閉鎖による影響があるということです。横須賀市によりますと、今月5日に開催を予定していた「日米親善ヨコスカフレンドシップデー2025」について、アメリカの政府機関の一部閉鎖に伴い、中止とする連絡がアメリカ海軍・横須賀基地からあったということです。同じ日には「