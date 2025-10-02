5年後30％の目標に届くのでしょうか。大手企業の女性役員の割合が2割に満たないことが分かりました。経団連が行った調査によりますと、東証プライム市場に上場する企業の女性役員の割合は、2024年より2.3ポイント増え、18.4％となりましたが、この時期の政府の目標値19％を下回りました。一方、東証プライム市場に上場する経団連会員企業の女性役員の割合は19％で政府の目標値に到達しています。また社内から昇格して役員になった