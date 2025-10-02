俳優の山田裕貴と伊藤沙莉が2日、都内で行われた映画『爆弾』ジャパンプレミアに、共演の染谷将太、坂東龍汰、寛一郎、渡部篤郎、佐藤二朗、永井聡監督と共に出席。イベント中、渡部が作品への思いを語り涙を見せる場面があった。【写真】突然の涙を佐藤二朗にツッコまれる渡部篤郎本作は、『このミステリーがすごい！ 2023年版』（宝島社）、「ミステリが読みたい 2023年版」（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を