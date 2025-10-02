◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、ツアー未勝利の安田彩乃（フリー）が７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、７アンダーで単独首位発進した。１打差の６アンダー２位に堀琴音（ダイセル）、森田遥（フリー）、高木優奈（中央日本土地建物グループ）が並んだ。初優勝から２週連続Ｖを狙う菅楓