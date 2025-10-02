女優の高橋ひとみ（64）が2日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の散歩中に偶然出会った女優とのショットを公開した。「オシャレな街を柚とお散歩していたら偶然、酒井美紀さんにお会いしてパチリ」とつづり、ゴールデンレトリーバーの愛犬・柚と散歩中に女優の酒井美紀と遭遇した笑顔のショットを投稿。高橋はボーダーのトップスにデニム、酒井はギンガムチェックのシャツにパンツで、ともにキャップをかぶったリラックス