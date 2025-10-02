1日（現地時間）、バルセロナはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節でパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦し、1-2で敗れた。19分に華麗なコンビネーションプレイから最後はフェラン・トーレスがゴールを決めて先手を奪ったバルセロナだったが、38分にセニー・マユルに同点弾を許して1-1でハーフタイムへ。後半に入ると徐々にPSGに主導権を握られる展開となり、そして土壇場90分にアクラフ・ハキミの右サイドからのク