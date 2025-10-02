ポーランド代表史上最高のストライカーはどこへ行くのだろうか。バイエルンで多くのタイトルを獲得し、2022年にスペインのバルセロナに向かったロベルト・レヴァンドフスキ。30代でのラ・リーガ初挑戦となったが、バルセロナの選手として出場した155試合では105ゴールを記録しており、まだまだ戦えることを証明している。しかし、バルセロナとの契約は今季が最終年となっており、契約に付随している1年間の延長オプションを行使す