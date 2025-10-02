IHGホテルズ＆リゾーツは、IHGワンリワーズ会員を対象としたキャンペーンを10月1日から12月31日まで実施する。キャンペーン登録後、2回目の滞在で2倍、3回目以降の滞在で3倍のポイントを付与する。上限は7万ポイント。宿泊期間は10月1日から12月31日まで。ポイント＆キャッシュを利用、1泊30米ドル未満、旅行会社を通じた予約は対象外となる。