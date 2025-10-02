佐世保市のハウステンボスでは、3日から「ハロウィーン」のイベントが始まります。 アムステルダム広場で今年初めて行われるのは『トリック オアトリート タイム』。 王冠を被ったミッフィーと友達のメラニーのパレードの途中、ミッフィーがデザインされたキャンディーのつかみ取りができるイベントです。 さらに、ハロウィーンらしい “こわ～いイベント”