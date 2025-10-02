◇セ・リーグ阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神・原口の引退セレモニーを同年代の岩貞、岩崎、梅野もしっかりと見届けた。岩崎は開口一番「かっこ良かったです」と口にし「あと7勝して日本一になって終わりたい。最後、原口と戦いたい」とCS、日本シリーズでの共闘を宣言。9回に4年ぶりに捕手として出場した原口とバッテリーを組んだ岩貞は「もう悲しいが一番。懐かしかったです…」と複雑な感情を吐露した。