女優・小芝風花の色気たっぷりの最新ショットが話題となっている。小芝は２日、自身のインスタグラムを更新。肩と背中が大きくあいたとドレスを着て、人さし指を口元に当てて、トロンとした表情でたたずむセクシーなショットをアップした。この投稿には、「やばい大人っぽすぎて惚れる」「今日も安定に可愛すぎる」「この写真、ドキドキです」「これはまた妖艶（ようえん）な大人っぽさ漂う魅惑的な一枚ですね」「いきなり妖