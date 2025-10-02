元日向坂46でタレントの佐々木美玲（25歳）が、10月2日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。「私、『マツケンサンバIII』が大好きで」と話し、スタジオから一斉に「スリー！？」と驚きの声が上がった。この日、ゲスト出演した佐々木は、「佐々木さんは、普段どんな曲聞くの？」と聞かれ、「私、『マツケンサンバIII』が大好きで」と答えると、スタジオからは一斉に「スリー！？」の声が上がる。佐々木は「そう