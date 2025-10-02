2025年10月3日（金）より、ダッキーダックで秋の味覚「笠間栗のミルクレープ」が販売開始！茨城県笠間市産の栗を贅沢に使用したペーストと、ほのかなラム酒が香るクリームを重ねた一品。ミルクレープの繊細な食感に、栗の自然な甘みと風味が絶妙に調和し、秋の季節感を存分に楽しめます。販売店舗はルミネ北千住店や有楽町店をはじめ、期間限定で展開。秋のひとときをお楽しみください。 栗の名産