Amazonが年に一度、プライム会員へ感謝のキモチを伝える買い物ウィーク、Amazonプライム感謝祭が、10月4日（土）0:00〜先行セールとしてスタートします。何か買いたいな〜とおもっているあなたに、ギズモード編集部メンバーが、先日のAmazonプライムデーセールで購入した日用品のお買い物ご報告を、一部お届け。お買い物リサーチの参考になれば幸いです。後半には、Amazonがおすすめするプライム感謝祭セール対象品もまとめておき