◆Bリーグ2部（B2）静岡62―75福岡（2日、静岡県武道館）Bリーグが2日開幕し、B2の1試合が行われた。昨季西地区王者のライジングゼファー福岡がベルテックス静岡を破って白星発進した。福岡は2点を追う第3クオーター、ジャスティン・バーレルのダンクシュートで勝ち越すと、第4クオーターに一気に突き放した。第4クオーターには、8月に悪性腫瘍の治療のため手術したPGの井手拓実も出場した。B2は今季東西各7チームで編成