柏レイソルは10月２日、三協フロンテア柏スタジアムで開催されるJ１第33節・横浜F・マリノス戦に、人気アイドルグループ“日向坂46”の清水理央さんが特別出演することを発表した。試合は４日に行われる。清水さんは、試合前の花束贈呈やキックオフセレモニー、ハーフタイムのスタジアムDJとのトークショーに出演予定となっている。 千葉県出身の清水さんは、2022年に行なわれたオーディションを経て、日向坂46の４期生