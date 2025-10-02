「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）ヤクルトの青柳晃洋投手がＮＰＢ復帰後、かつての本拠地・甲子園で初登板した。初勝利を狙ったが、前川と佐藤輝の一発を含む６安打を浴び、４回１／３を６失点でＫＯされた。１９８５年に１２勝を挙げ、阪神の日本一に貢献した中田良弘氏が苦しむ右腕の課題を挙げた。◇◇阪神ＯＢとして、村上と青柳の投げ合いは楽しみだったし、青柳にも期待していたが残念な投球だった