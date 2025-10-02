日本テレビ「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」の番組公式ホームページに、自民党総裁選に立候補している高市早苗氏に関連する報道に関して「９月２９日に放送した『奈良公園の鹿への暴力』に関するニュースは、取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです」と異例の声明文を掲出した。「なお、取材にお答えいただいた方や無関係の方に対し、誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます」としている。