「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）レギュラーシーズン最後の出場となった阪神・原口は、七回２死一塁に大山の代打で出場。ヤクルト・清水と対峙（たいじ）し、中飛に終わったが観客からの大歓声を浴びた。八回からは一塁の守備に。最終回には捕手を務めた。捕手での出場は２１年９月１９日の巨人戦（甲子園）以来だった。試合後は引退セレモニーが行われたが、温かい光景が広がった。セレモニーを終え、マウンド付