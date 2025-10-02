◇セ・リーグヤクルト２―６阪神（2025年10月2日甲子園）今季限りで退任するヤクルト・高津臣吾監督（56）は思い出の多い甲子園ラストゲームに感無量だった。試合後は阪神ファンからも大きな拍手が沸き起こる中、藤川監督から花束を受け取り、「甲子園でこんな大歓声をもらえるなんて、なかなかね、ないことなので、凄く感謝しています」と振り返った。藤川監督は同じ背番号22で、現役時代は同じクローザーと共通点は