きょう夕方、埼玉県朝霞市のドラッグストアに男が押し入り、睡眠改善薬を奪って逃走しました。警察は強盗事件として捜査しています。2日午後5時前、埼玉県朝霞市のドラッグストア「スギドラッグ あさか栄店」に男が押し入り、従業員の男性（29）に、レジ越しに刃物を突きつけて、「睡眠改善薬を全部カバンに入れろ」「1分以内に入れないと殺すぞ」などと脅しました。男性が、男のカバンに睡眠改善薬7箱、1万2276円相当を入れ