元妻とその父親をクワで殺害しようとしたなどとして、殺人未遂などの罪に問われた将棋の元棋士、橋本崇載（たかのり）被告（４２）の裁判員裁判で、大津地裁（畑口泰成裁判長）は２日、懲役５年（求刑・懲役１０年）の実刑判決を言い渡した。判決によると、橋本被告は２０２３年７月２０日朝、元妻が父親と住む大津市内の住宅に侵入。持参したクワ（全長約６０センチ）で、抵抗した２人にそれぞれ全治約２週間のけがを負わせた