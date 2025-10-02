ＤＤＴの?カリスマ?佐々木大輔（３９）が、自身のデビュー２０周年興行「カリスマニアマニアマニア」（２日、後楽園ホール）で勝利して自らの節目を祝った。この日のオープニングでは「ＣＨＡＮＮＥＬＤ」のボーカルとしてライブも行った佐々木。メインではエル・デスペラード（新日本プロレス）と組んで石川修司（５０）、アントーニオ本多（４７）組と対戦した。バンド「Ｖａｎｉｓｈｉｎｇ」の演奏する「ｈｅｌｖｅｔｔｉ